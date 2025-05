Com o Flamengo, conheça versão brasileira do meme Tung Tung Tung Sahur

Personagens bizarros, vozes robotizadas e humor nonsense fazem do brainrot a mais nova mania nas redes sociais do país; conheça a versão brasileira

O fenômeno viral conhecido como "Italian Brainrot" tem dominado as redes sociais em 2025, sendo caracterizado por vídeos absurdos com personagens gerados por inteligência artificial (IA) , nomes italianizados e narrativas surreais .

A versão brasileira, inspirada no meme italiano, nacionalizou essa tendência que combina inteligência artificial, um humor no mínimo peculiar e personagens absurdos com nomes que soam italianos, mas são completamente inventados.

Após ultrapassar fronteiras e chegar ao Brasil, internautas adaptaram o meme à cultura local, criando o chamado "Brainrot Brasileiro". Essa versão nacional incorpora elementos tipicamente brasileiros, resultando em personagens igualmente bizarros e cômicos.

Brainrot Brasil: entenda o meme Tung Tung Tung Sahur em sua origem

Um novo fenômeno visual e sonoro está dominando o TikTok e outras redes sociais — o Italian Brainrot, ou simplesmente brainrot.

A essência do brainrot está no humor nonsense e visualmente saturado, quase sempre envolvendo criaturas bizarras com nomes italianizados, como "Bombardino Crocodilo" ou "Tralalero Tralala". Os vídeos proporcionam uma experiência que mistura estranhamento, humor involuntário e criatividade digital.