7 de abril é Dia do Jornalista; veja frases que marcam a profissão

O Dia do Jornalista é celebrado no Brasil em 7 de abril, data escolhida em homenagem ao médico e jornalista Giovanni Battista Líbero Badaró, assassinado em 1830 por suas posições políticas e atuação crítica contra o império. O crime causou grande comoção e se tornou símbolo da luta pela liberdade de expressão no país.

A data foi oficialmente instituída pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em 1931, como forma de valorizar os profissionais que dedicam suas vidas à apuração dos fatos e à difusão da informação. Desde então, o 7 de abril se tornou uma oportunidade para refletir sobre o papel do jornalismo na sociedade e homenagear aqueles que o exercem com ética, coragem e responsabilidade.