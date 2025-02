Riacho vermelho acende alerta em distrito na Argentina; veja vídeo

O tom rubro pode estar relacionado à presença de anilina no córrego e a prefeitura da localidade coletou uma amostra, apresentando-a em denúncia à Autoridade de Águas, que faz parte do Ministério de Infraestrutura e Serviços Públicos de Buenos Aires.

Os moradores do distrito de Avellaneda, na província de Buenos Aires , na Argentina, compartilharam na manhã desta sexta-feira, 7, imagens e vídeos sobre a mudança de cor do riacho Sarandí. Nas cenas, a água aparece na cor vermelha.

De acordo com informe do argentino La Nación, as suspeitas apontam que a contaminação é originária de uma fábrica têxtil ou de curtume, que despejou resíduos na água. Outra opção é que algum defeito nesses espaços tenha causado um vazamento.