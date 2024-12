'Esquilo preso em árvore' vence prêmio de foto mais engraçada; veja

Apresentando um esquilo vermelho flagrado em uma pose inusitada, com as pernas formando um ângulo reto cômico enquanto mergulhava em seu esconderijo, a imagem fez tanto os jurados quanto o público caírem na risada.

“Já fotografei muitos esquilos em várias situações ao longo dos anos, mas esta imagem me pareceu especialmente engraçada por capturar o momento exato em que o esquilo separa as pernas traseiras do tronco para entrar em seu esconderijo”, compartilhou o fotógrafo em entrevista ao DiY Photograph.

E o prêmio? Uma vaga em acampamentos de safári no Maasai Mara, no Quênia, com Serian, de Alex Walker; um troféu personalizado da Wonder Workshop; e uma bolsa para câmera da Think Tank.

Fotos mais engraçadas da vida selvagem: outras categorias premiadas

Confira abaixo outros vencedores e imagens altamente elogiadas: