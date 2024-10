Chuva no deserto? Saara tem agora lagoas em volta de dunas; entenda

Chuva rara no deserto do Saara causa fenômeno surpreendente Crédito: ERIC TEISSEDRE/PHOTO NONSTOP/AFP

O Deserto do Saara tem agora lagoas em volta de suas dunas. Pode parecer inacreditável, mas após um raro dilúvio, a paisagem árida do Saara se transformou, criando lagoas azuis em meio às palmeiras e dunas de areia no sudeste do Marrocos. Seca histórica deixa cidades brasileiras com níveis de umidade comparáveis aos de deserto; VEJA

Relatórios indicam que esse fenômeno climático inesperado trouxe um alívio muito necessário para algumas das regiões mais afetadas pela seca, entregando mais água do que muitas comunidades tinham visto em décadas.

O deserto no Sudeste do Marrocos está entre os lugares mais áridos do planeta, e raramente chove no final do verão. O governo marroquino informou ao Daily Mail que dois dias de chuva, em setembro, excederam as médias anuais em diversas áreas que registram menos de 250 milímetros por ano, incluindo Tata, uma das mais afetadas. Deserto do Saara: mudança no curso natural Essas chuvas, que meteorologistas estão chamando de tempestades extratropicais, podem alterar o clima da região nos próximos meses e anos, já que o ar retém mais umidade, causando mais evaporação e atraindo mais tempestades.

Seis anos consecutivos de seca representaram desafios para grande parte do Marrocos, forçando agricultores a deixar campos em pousio e cidades a racionar água. Chuvas incomuns fazem deserto do Atacama florescer; CONFIRA

Os reservatórios da região registraram níveis recordes de reabastecimento ao longo de setembro. No entanto, ainda não está claro até que ponto as chuvas de setembro irão aliviar a seca.