Soins se chamam pelo nome? É o que pode indicar estudo na Science

A descoberta dos pesquisadores da Hebrew University de Jerusalém apresentou as vocalizações específicas usadas pelos primatas

Anteriormente, as únicas espécies conhecidas que possuíam a capacidade de rotular seus congêneres usando chamados vocais específicos eram os humanos, golfinhos e elefantes. No entanto, ainda não estava claro se os primatas não-humanos compartilhavam essa habilidade.

Os diálogos, chamados de “phee-call” (sons agudos, ou os “gritinhos” dos saguis), foram registrados pelos pesquisadores e analisados por método com inteligência artificial. A descoberta foi de que os saguis usam esses chamados para rotular vocalmente uns aos outros.

Uma equipe de pesquisadores da Hebrew University de Jerusalém apontou a existência de vocalizações específicas usadas entre pares de macacos sagui, conhecidos popularmente como “soim”. As descobertas foram publicadas no final de agosto em artigo na revista Science .

“Essa descoberta destaca a complexidade da comunicação social entre os saguis”, afirma David Omer, do Centro Safra de Ciências do Cérebro (ELSC) da universidade e líder do estudo, em comunicado à imprensa.

“Esses chamados não são usados apenas para autolocalização, como se pensava anteriormente: os saguis usam esses chamados específicos para rotular e se dirigir a indivíduos específicos”, completa.

