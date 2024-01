Cadela com seis patas é resgatada e passa por cirurgia

Ariel, a cadela resgatada em setembro de 2023 no País de Gales, realizou uma cirurgia para a remoção das patas extras que ela possuía. A cachorrinha não só chamava a atenção por suas seis patas, mas também por apresentar uma anatomia peculiar.

Ela foi nomeada de Ariel devido às suas pernas traseiras parcialmente fundidas que se assemelhavam a uma cauda de sereia. A cadela da raça cocker spaniel, possuía também apenas um rim, duas vulvas e dois úteros.

Após ter sido abandonada com 11 semanas no estacionamento de um supermercado, a filhote de 6 patas foi notícia no mundo todo. A campanha para custear a cirurgia de Ariel arrecadou cerca de US$ 19 mil (R$ 93 mil) e teve doações de diversos países.