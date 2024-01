Mulher recebe autorização para coletar o sêmen de marido falecido

A australiana de 62 anos solicitou ao necrotério do hospital a chance de obter e preservar o esperma do homem morto

Após 20 dias da morte do marido, uma australiana de 62 anos é autorizada a obter o sêmen do homem ao convencer o tribunal que o filho já era planejado antes do óbito do esposo.

Depois que o marido morreu, no dia 17 de dezembro, a australiana pediu ao necrotério do hospital para obter e preservar o esperma do homem morto, o que não foi acatado. A mulher, que não teve a identidade revelada, solicitou uma ordem de urgência do Supremo Tribunal da Austrália Ocidental.

