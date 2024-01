As notícias mais lidas do O POVO no ano de 2023

Surto de esporotricose, acidente do cantor Regis Danese e Carla Perez defendendo sua filha; confira as notícias mais lidas do O POVO e O POVO+ em 2023

Confira as notícias mais acessadas do O POVO neste ano

O ano de 2023 foi marcado por diversos acontecimentos no mundo do entretenimento, da política, da saúde e nos demais setores. No entanto, alguns fatos chamaram a atenção dos leitores do O POVO e entraram para a lista das notícias mais lidas.

Presidente da Associação Médicos Tricolores, Anderson da Silva Costa esteve no programa Esportes O POVO , da Rádio O POVO CBN , para comentar sobre “a loucura”, conforme definiu, de pagar à vista R$ 1,8 milhão para fretar uma aeronave para levar torcedores do Fortaleza à final da Copa Sul-Americana, no dia 28 de outubro, em Maldonado, no Uruguai.

"Status do dia: Sem paciência para pessoas hipócritas" , escreveu nos stories do Instagram para os mais de 5 milhões de seguidores. Ela e o marido, Xanddy, são evangélicos, o que desperta maior interesse dos fãs em relação às posturas que tomam no tocante à sexualidade da filha.

A esporotricose, doença causada pelo fungo Sporothrix brasiliensis, avançou em alguns estados do Brasil, conhecida por ser uma micose que provoca lesões na pele. O alerta é do infectologista Flávio Telles, coordenador do Comitê de Micologia da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), em entrevista à Folha de S. Paulo.

Confira as notícias mais lidas do O POVO+ neste ano.

No entanto, especialmente para pessoas com mais de 60 anos, escolher o tipo de exercício mais adequado e saber a maneira certa de executá-lo é essencial para obter bons resultados.

A importância de manter uma rotina de exercícios físicos torna-se cada vez mais evidente com o avançar da idade. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), cerca de nove milhões de idosos praticam algum tipo de atividade física no Brasil.

Estacionamento do Aeroporto de Fortaleza passa a colocar "trancas" em Hilux



Clientes do estacionamento do aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, se surpreenderam com uma situação “inusitada” no local. Segundo relatos de várias pessoas, o estacionamento adotou a prática de instalar uma tranca física, no estilo “trava-roda”, no pneu dianteiro de carros de alto padrão, como Toyota Hilux e outras SUVs.

Como será o horizonte dos "concurseiros" com a implementação do concurso nacional unificado



O formato de escolha de novos servidores públicos da União sofreu alterações importantes em relação ao que existe hoje.

Conforme o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), existe o plano de realização de um Concurso Nacional Unificado, num modelo de prova única baseado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A medida é celebrada pelo Governo Federal, mas levanta questionamentos entre "concurseiros".

Como Maceió passou a afundar mais rápido



Das 35 minas que a mineradora Braskem explorava para extrair o sal-gema, dentro de área habitada de Maceió (AL), havia previsão que a de nº 18 fosse preenchida com material sólido ainda em novembro. A retirada do minério foi encerrada em 2019, após registros de fortes tremores no ano anterior. O solo havia sido perfurado por 40 anos.

Uma sequência de novos sismos confirmou instabilidade ainda maior do solo e a Defesa Civil passou a atuar em nível de "alerta máximo". Havia o risco de o solo ceder completamente e surgir uma grande cratera no local, que poderia alcançar a lagoa Mundaú, vizinha à área das minas.

Luiza Santos: a empreendedora por trás das longas filas por um pratinho



Um carrinho de comida de rua tem feito sucesso no calçadão da Beira-Mar, em Fortaleza, trazendo longas filas e impressionando pelo tamanho do prato oferecido com preços de R$ 15 a R$ 25.

Esse é o "Pratinho da Madrugada", criado pela cozinheira Luíza Santos, que largou uma lanchonete que tinha há oito anos para vender pratinho na rua.