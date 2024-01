Papel-moeda pode ser extinto em até uma década, indica pesquisa

Entre os desafios enfrentados pelos executivos para a transição de um negócio sem dinheiro, os envolvidos destacaram a infraestrutura, preocupações com privacidade e segurança, regulamentação governamental, adesão do cliente e crime financeiro/ proteção contra fraude .

Com a ascensão das moedas digitais, quase dois terços (64%) dos empresários afirmaram que eles e suas empresas estarão confortáveis com o seu uso no futuro. O resultado contrasta com um receio pela capacidade de proteção dos dados de clientes, enfrentado por 89% dos entrevistados.

A pesquisa, realizada pela empresa Protiviti em conjunto com a Universidade de Oxford, busca entender melhor os caminhos a serem tomados nas políticas monetárias ao redor do mundo.

O levantamento, intitulado “Perspectiva Executiva sobre o Futuro do Dinheiro, 2033 e Além”, também questionou os empresários envolvidos sobre o potencial declínio do dólar americano nas discussões monetárias: 79% afirmaram que a moeda norte-americana ainda será dominante em 10 anos.

Sobre um potencial substituto para o dólar, o euro ficou em primeiro lugar (58%), enquanto o yuan da China alcançou a segunda posição, com 17%. Nenhuma das novas moedas emergentes, como o Bitcoin, conseguiu passar dos 5%.