Menino de 7 anos que criou jogo após curso de Harvard sonha em acabar com a fome no mundo

"Super Alvinho" é um cientista que sonha em acabar com a fome no mundo; conheça a história

O pequeno Adriano Álvaro de Melo, de 7 anos, considerado uma criança com altas habilidades, acaba de finalizar um curso online da universidade de Harvard e desenvolve o próprio jogo com os conhecimentos adquiridos. Fã de super-heróis, Álvaro é o “Super Alvinho” em seu jogo.

Em entrevista ao portal de notícia o Globo, Álvaro argumentou que quer aliar o interesse em agronomia e robótica para acabar com a fome no mundo. “A junção dos dois [agronomia e robótica] pode fazer com que eu acabe com a fome. Passar fome deve ser horrível”, conta.

Álvaro desenvolveu o interesse pela agricultura após visitar parentes em Santana do Manhuaçu, em Minas Gerais.



Como é realizado o curso de Harvard



O curso de Harvard realizado de maneira online é gratuito e teve como objetivo o desenvolvimento de jogos. No entanto, o certificado só é emitido mediante pagamento de 299 dólares, cerca de R$ 1,5 mil. O Pequeno então aplicou para uma bolsa de assistência social da instituição para resgatar o diploma.

Álvaro precisou responder em inglês - idioma que aprendeu sozinho por meio de aplicativo - qual a situação financeira de sua família, como aproveitaria o curso e os planos para o futuro. As aulas duraram três semanas e foram realizadas todas em inglês.



Álvaro que possui as altas habilidades comprovadas com um teste, já possui mais de 41 certificados, incluindo 6 cursos sobre agricultura do Sebrae.