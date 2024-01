Chuva de meteoros Gemínidas tem pico nesta semana; veja onde observar

Os meteoros ficarão mais visíveis no hemisfério Norte, mas no hemisfério Sul também será possível visualizar o fenômeno. Veja onde observar a chuva de meteoros Gemínidas.

Esta semana acontece a última chuva de meteoros visível no Brasil em 2023. Chamada de Gemínidas — por sua relação com a constelação de Gêmeos —, é considerada “uma das melhores e mais confiantes chuvas de meteoros anuais”, segundo a Nasa.

Chuva de meteoros Gemínidas: onde observar

Apesar de ser mais visível no hemisfério Norte, os habitantes do hemisfério Sul também terão a oportunidade de apreciar o fenômeno.

A previsão é que o fenômeno possa ser observado nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, segundo a astrofísica Eliade Lima, professora da Universidade Federal do Pampa, em entrevista à BBC Brasil. Isso ocorre pois a constelação de Gêmeos está localizada sobre essas regiões no momento do pico.

A Nasa recomenda que os espectadores busquem um local mais escuro possível. Após cerca de 30 minutos, a visão deve se adaptar e será possível ver os meteoros.

O ideal é que seja um local fora de áreas urbanas e que o céu esteja sem nuvens. Atenção: as pessoas não devem procurar lugares arriscados para assistir à chuva de meteoros.

Chuva de meteoros Gemínidas: um pouco de história



Os meteoros Gemínidas começaram a aparecer em meados do século XIX. Até 20 meteoros podiam ser vistos nas primeiras chuvas.