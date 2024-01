Cinco fatos políticos que marcaram o Brasil em 2023; veja lista

Sejam figuras políticas que se destacaram no cenário brasileiro , sejam processos de mudança na legislação, o ano de 2023 contou com acontecimentos que marcaram os internautas no Brasil.

1. Fatos políticos 2023: posse de Lula

O primeiro lugar no ranking fica para a posse do atual presidente brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva (PT). A cerimônia aconteceu em janeiro de 2023, incluindo apresentações musicais com cerca de 60 artistas.

2. Fatos políticos 2023: Anderson Torres

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Anderson Torres, está na segunda posição nos assuntos mais discutidos em 2023. O político foi preso pela Polícia Federal (PF) no início do ano.

As suspeitas são de que Torres foi omisso em relação aos atos criminosos promovidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 8 de janeiro.

3. Fatos políticos 2023: Alexandre de Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil não apenas aparece no ranking de 2023, mas também foi ovacionado em evento no Palácio do Planalto em dezembro. "Com erros e acertos, o STF tem uma missão: garantir a dignidade da pessoa humana para todos”, discursou Moraes.

4. Fatos políticos 2023: Janja

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, popularmente conhecida como Janja, foi um dos destaques políticos em 2023 e já rebateu críticas recentes por acompanhar o marido, Lula, no G20.