Com Travis Kelce, conheça os nomes mal pronunciados de 2023

Tem dificuldade em pronunciar o nome daquele famoso? Saiba que não é o único! Os nomes elencados foram apresentados pelo software de aprendizagem de língua Babbel em parceria com o British Institute of Verbatim Reporters e o The Captioning Group para descobrir quais palavras causaram mais confusão na hora de sua pronúncia em 2023.

Os termos escolhidos pelos especialistas incluem celebridades, pets e até o nome da sexta maior Lua de Saturno. As dúvidas acometeram indivíduos nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Confira uma seleção dos principais nomes mal pronunciados de 2023.