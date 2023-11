Ventania derruba idoso no chão no interior do Paraná; veja vídeo

União da Vitória é um dos municípios do estado que decretou situação de emergência devido às chuvas dos últimos dias

Nas gravações, é possível perceber quando o idoso desequilibra e cai no chão. Em seguida, duas funcionárias de um café presenciam a cena e correm em direção à vítima para socorrê-la.

A cidade de União da Vitória é um dos 30 municípios do Paraná que está em situação de emergência devido às fortes chuvas na região, de acordo com a defesa civil do estado.

Veja o vídeo da queda do idoso abaixo