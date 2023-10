Halloween financeiro? Conheça o Dia Mundial da Poupança

Anualmente, a associação internacional World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) apresenta campanhas para chamar a atenção do público em relação à temática. Em 2023, foram os jovens que se tornaram o foco da conscientização.

Longe dos doces e travessuras do Halloween , 31 de outubro também pode ser motivo para a conscientização monetária. Essa é a proposta do Dia Mundial da Poupança, data instituída durante o International Savings Bank Congress, sediado na Itália em 1924.

No perfil do inadimplente, os jovens adultos (de até 25 anos) correspondem a 12,2%, enquanto a maior parte da faixa etária com nomes restritos está entre 41 e 60 anos, alcançando 35%.

No Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, levantamento mensal realizado pela Serasa, 71,74 milhões de brasileiros estavam em situação de inadimplência durante o mês de agosto de 2023.

“Com o tempo, é interessante que o jovem conheça o seu perfil de investidor, se é conservador, moderado ou arrojado, e a partir do seu perfil, que busque conhecer outras formas de investimento existentes no mercado”, indica.

Na sexta edição da pesquisa “Raio X do Investidor Brasileiro”, realizada pela Associação Nacional das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), a caderneta de poupança continua sendo o produto financeiro mais utilizado pelos brasileiros, com 26% de preferência.

Os dados também apontam um aumento do percentual de brasileiros investidores de 31%, em 2021, para 36% em 2022. A expansão foi notada em todas as classes sociais, com destaque para a classe C (7 pontos percentuais na comparação anual).