Novembro é o mês com maior número de feriados em 2023; veja datas

O penúltimo mês de 2023 está chegando e com ele a agitação característica do fim do ano e de ciclos se encerrando permeia o cotidiano das pessoas. Em novembro, os feriados e as datas comemorativas serão numerosas.

No calendário, o 11.º mês terá três feriados, sendo dois deles prolongados: em uma quinta-feira e uma segunda-feira. Além dos feriados, novembro não só vai bater o recorde de temperaturas como também traz várias datas comemorativas para o calendário, a maioria delas ligadas ao patriotismo.

São destaques o Dia do Bandeirante, Dia Mundial da Alfabetização, Dia da Bandeira e Dia Nacional do Combate ao Câncer. Há também o Novembro Azul, que estimula debates acerca do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A última sexta-feira do mês traz a Black Friday, com diversas promoções e descontos.