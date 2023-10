Testículo de homem se desloca para abdômen após acidente de moto

Com ajuda de uma tomografia computadorizada, o paciente precisou de um processo cirúrgico para o testículo voltar ao local

A ocorrência incomum foi registrada pelos pesquisadores em 26 de setembro no periódico BMJ Case Reports. De acordo com os autores, a deslocação testicular ocorreu seguida de um trauma escrotal, que é considerado "um evento raro e às vezes não reconhecido".

Conforme o veículo LiveScience, o trauma do acidente empurrou o testículo direito do homem para fora de sua posição normal no escroto (o saco fino de pele que abriga os dois testículos) através de um pequeno canal na virilha e para o abdômen.

No caso em questão, os médicos enfrentaram um grande desafio, dado que o grande hematoma escrotal não permitiu um exame físico adequado.

Além disso, eles tiveram que se focar em uma hemorragia arterial ativa, múltiplas fraturas pélvicas e investigar o trato urinário inferior do paciente. Com isso, o diagnóstico e o tratamento cirúrgico foram atrasados.

Testículo de homem no abdômen: como funcionou a cirurgia

Com ajuda de uma tomografia computadorizada (TC), os médicos identificaram o testículo deslocado e o reposicionaram em seu devido lugar.

A equipe primeiro removeu o sangue acumulado na virilha do homem e aqueceu seu testículo privado de oxigênio até que ele recuperasse sua cor normal. Depois, os médicos reposicionaram cirurgicamente o testículo direito usando um tipo de cirurgia chamada orquidopexia.

Após seis meses, o testículo direito do paciente apresentou volume e consistência em uma avaliação por ultrassom, não tendo sinais de dano duradouro em suas funções importantes. A avaliação hormonal e a análise do sêmen se normalizaram três meses depois do procedimento.