iPhone 15: pré-venda começa nesta quarta no Brasil; confira preços

Saiba quais são as novidades, modelos e valores da nova geração do iPhone

A pré-venda dos novos modelos da décima quinta geração do iPhone, ou simplesmente, o iPhone 15, começa nesta quarta-feira, 27, no Brasil. Durante o lançamento, que ocorreu no início de setembro, a marca revelou novidades na carregador, câmera e também os valores.

Por exemplo, a câmera principal das versões tradicionais também aumentou. Agora, a lente principal passa a ter 48 megapixels, em comparação aos 12 megapixels da versão passada. A lente de 48 MP já havia sido antecipada para a versão "Pro" do iPhone 14, revelado no ano passado.

Além disso, a câmera do iPhone 15 também vai contar com um zoom óptico de 2x na lente telefoto, que possui maior resolução (12 MP, 52 mm). Veja o preço dos aparelhos no Brasil no fim da matéria.