Chucky preso: homem usava boneco para praticar assaltos

O boneco Chucky foi preso e algemado na cidade de Monclova, no México; entenda o caso Crédito: Reprodução/YouTube O POVO

Um caso inusitado chamou a atenção da web no início da semana. O boneco Chucky, que é estrela de filmes de terror, foi "preso" juntamente com o seu dono, na cidade de Monclova, no México. Os dois foram algemados pela polícia local. O caso ocorreu no dia 11 de setembro, mas só foi divulgado nessa segunda, 25. Segundo a mídia local, o homem, que foi identificado pelo nome de Carlos N, usava o famoso boneco para assustar as pessoas da cidade mexicana, e dessa forma conseguir roubá-las.