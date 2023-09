Panetone em setembro? Por que já está sendo vendido nos supermercados?

Ainda faltam alguns meses para as decorações natalinas preencherem os pontos comerciais das cidades e os corações serem tocados pelo espírito do Natal. No entanto, o panetone, um dos produtos mais célebres da época, se encontra já presente nas prateleiras do varejo alimentício e disponível no e-commerce de grandes marcas.

Entenda por que panetones já aparecem nos supermercados e como a produção de produtos tipicamente natalinos inicia muito antes das comemorações do fim de ano.

Panetone em setembro: as demandas de produção e distribuição

No artigo científico “O Fator Sazonal no Brasil”, Dole A. Anderson explica como a periodicidade das datas comemorativas afeta a produção, a distribuição e as vendas no sistema mercadológico.

Normalmente, as atividades econômicas nacionais e internacionais estão sujeitas a variações cíclicas. As geadas nas zonas agrícolas, as guerras, as crises políticas etc. são exemplos de acontecimentos que afetam o nível de vendas de maneira irregular, no que diz respeito à sua periodicidade.

A partir de tais variações, encontra-se também um terceiro tipo: a variação sazonal. Ela inclui aquelas flutuações apresentadas pelo montante de vendas ao longo de um ano e que se repetem anualmente.

Leia mais Conheça padarias em Fortaleza com opções do café da manhã ao jantar

Sobre o assunto Conheça padarias em Fortaleza com opções do café da manhã ao jantar

Certas ocorrências sociais, que se manifestam regularmente em determinadas épocas do ano, são introduzidas pelo mercado com o objetivo de institucionalizá-las. O "Dia das Mães", por exemplo, resulta do esforço desenvolvido pelos comerciantes para criar condições de manifestação de um sentimento comum e constante: o apreço à mãe.