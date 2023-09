Passageiros e pedestres erguem ônibus para salvar idoso; veja vídeo

Pessoas se juntaram para levantar ônibus e salvar idoso na cidade de Bilbao, na Espanha. O caso ocorreu na segunda-feira, dia 4 Crédito: Reprodução/Twitter Asier Barrenetxea

Passageiros e pedestres ergueram, com as próprias mãos, um ônibus coletivo para salvar um idoso que havia caído e ficado preso pelas rodas do veículo. O caso ocorreu na segunda-feira, dia 4, no centro da cidade de Bilbao, na Espanha. O homem conseguiu ser resgatado e foi transferido para um hospital apenas com ferimentos leves. Sua identidade não foi informada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Bebê cai do carrinho em ônibus em movimento e é salvo pelo pai; VEJA VÍDEO