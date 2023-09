Marcelo Sangalo e Regis Danese: as notícias mais lidas de agosto

Estado de saúde do cantor gospel Regis Danese foi uma das notícias mais lidas de agosto de 2023 Crédito: Reprodução/Instagram

O mês de agosto foi marcado por vários acontecimentos que impactaram o Brasil e o Mundo. O POVO fez um levantamento das matérias que mais geraram interesse no público no mês. Confira. Após rompimento, pais de Larissa Manoela pedem pensão por 10 anos

Em entrevista ao Fantástico, exibida no dia 13 de agosto, a atriz e cantora Larissa Manoela, de 22 anos, revelou detalhes sobre o rompimento e a relação com os pais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na reportagem - bastante aguardada e comentada por internautas -, a artista contou que não tinha controle sobre seus rendimentos e que buscou entender sobre suas finanças.

Para tentar resolver a situação com os seus pais, Larissa sugeriu uma nova redistribuição das cotas das empresas aos pais. Ela ficaria com 60% dos rendimentos e eles com 40%. Mas Silvana e Gilberto não aceitaram e propuseram o acordo inverso. A cantora não aceitou e fez uma nova proposta: que a divisão fosse entre 50% a 50%. Eles concordaram, mas segundo ela, eles teriam que ganhar algo como uma “pensão”: 6% da renda dela pelos próximos 10 anos.

Marcelo Sangalo posa com pai e Ivete reage: 'Avisa antes'

O filho de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo Cady, visitou um navio-veleiro em Salvador no sábado, 5 de agosto, a convite da Marinha do Brasil. O adolescente fez o passeio junto ao pai, Daniel Cady, e ambos arrancaram elogios de Ivete, ao postarem a foto nas redes sociais. "Avisa antes para eu não enfartar de tanto amor. Que gatinhos, meu Deus", brincou Ivete.

Xuxa e Marlene: comercial antigo desmente apresentadora

Um novo capítulo da vida e carreira da Xuxa foi ao ar na quinta-feira, 3 de agosto. No quarto episódio da série “Xuxa: O documentário”, a apresentadora acusou Marlene Mattos, sua ex-empresária, de obrigar as paquitas a pintarem o cabelo de loiro.

“Todas falaram que você mandou pintar. Você sabe o que você fez com a cabeça de muita gente?”, questionou Xuxa Meneghel na conversa com Marlene, que negou as acusações. Após a exibição do episódio, internautas vasculharam registros antigos de Xuxa e encontraram um comercial antigo de tinta para cabelos protagonizado pela Rainha dos Baixinhos. Na propaganda exibida em 1998, Xuxa comenta sobre todas as paquitas – suas assistentes de palco – terem a mesma cor de cabelo que, coincidentemente, era o mesmo que o dela.