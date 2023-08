Descubra por que o cachorro tem chulé 

Manter as patas do cachorro limpas é importante para evitar o mau cheiro (Imagem: O_Lypa | ShutterStock)

Como combater o chulé do cachorro

Para combater o “chulé” do cachorro e manter as patas do animal saudáveis e limpas, é importante seguir algumas práticas:

Higiene regular: Limpe as patas do cachorro com uma toalha úmida após cada passeio, removendo a sujeira acumulada e resíduos.

Limpe as patas do com uma toalha úmida após cada passeio, removendo a sujeira acumulada e resíduos. Corte das unhas: Mantenha as unhas do cachorro aparadas para evitar acúmulo de sujeira e detritos embaixo delas.

Mantenha as unhas do cachorro aparadas para evitar acúmulo de sujeira e detritos embaixo delas. Banho regular: Dê banho no cachorro com uma frequência adequada, de acordo com as orientações do médico veterinário. Isso ajudará a manter o corpo do animal limpo e com menos odores.

Dê banho no cachorro com uma frequência adequada, de acordo com as orientações do médico veterinário. Isso ajudará a manter o corpo do animal limpo e com menos odores. Secagem adequada: Certifique-se de secar bem as patas do cachorro após o banho ou após passeios em dias chuvosos.

Certifique-se de secar bem as patas do cachorro após o ou após passeios em dias chuvosos. Escolha uma alimentação adequada: Certifique-se de que o cachorro está recebendo uma dieta equilibrada e adequada às suas necessidades. Uma alimentação saudável pode ajudar a manter a saúde geral do animal e influenciar positivamente o odor do seu corpo.

Além disso, hidratar as almofadinhas, com um produto indicado pelo veterinário, pode ajudar a manter as patas do cachorro saudáveis. Isso porque o hidratante ajuda a recuperar a barreira cutânea dessa região.