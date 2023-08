6 motivos pelos quais os cachorros entendem as emoções do tutor 

Os cachorros são conhecidos por sua empatia natural. Capazes de perceber o estado emocional de seus tutores, podem mostrar preocupação e carinho em momentos de tristeza ou estresse.

O forte vínculo emocional que os cachorros desenvolvem com seus tutores também contribui para sua habilidade em detectar mudanças de humor. Eles estão sempre atentos aos sinais de seus tutores e respondem de acordo, buscando confortar e alegrar quando percebem sinais de tristeza ou estresse.

Os cães são animais observadores e, por isso, conseguem associar situações a emoções (Imagem: Sopeya | Shutterstock)

5. Observação do ambiente

Os cachorros são animais observadores e, ao longo do tempo, aprendem a associar certas situações e ambientes com as emoções. Por exemplo, podem identificar que, ao pegar uma coleira, o tutor está se preparando para sair e podem ficar animados ou ansiosos em resposta a essa associação.

6. Experiências passadas

Os cachorros aprendem com experiências passadas e podem reconhecer padrões emocionais em seus tutores. Se perceberem que certos comportamentos ou situações são consistentemente seguidos por mudanças de humor, eles começam a associar essas pistas com as emoções do humano.