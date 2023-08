Piolhos, pulgas e carrapatos: saiba como identificar, combater e evitar

Independentemente do lugar em que more, seja em casa com extensa área verde ou apartamento sem nenhum tipo de planta, qualquer cachorro ou gato está suscetível a ter pulgas, piolhos e carrapatos. Esses ectoparasitos, que se alimentam de sangue, também podem colocar em risco a saúde do animal, causando alergias, coceira e transmitindo doenças.

De acordo com Valéria Natascha Teixeira, médica veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), os pets podem pegá-los pelo contato com animais infestados ou durante passeios e caminhadas em parques, praças e jardins. “É no meio ambiente que está a maior parte das pulgas e larvas de carrapatos que podem infestar cães e gatos”, afirma.

Perigos para o animal

Um dos sintomas da presença de pulgas, piolhos ou carrapatos é a coceira e, ao se coçar, o animal pode causar lesões na pele que podem infeccionar ou ocasionar alergias. Contudo, esses não são os únicos problemas.

“As pulgas e os carrapatos sugam sangue, provocam anemia e podem transmitir outros agentes infecciosos pela picada, causando doenças como a erliquiose e a micoplasmose”, explica Valéria Natascha Teixeira. Além disso, se as pulgas e os carrapatos forem ingeridos, também podem transmitir vermes.

Fique atento aos sinais

Os ectoparasitos podem ser encontrados em qualquer parte do corpo dos animais. No entanto, os carrapatos são mais frequentemente encontrados entre dígitos, orelhas e pregas de pele entre as axilas e a região inguinal.

Segundo a médica veterinária, a principal maneira de perceber que o cachorro ou gato está infestado é pela visualização dos ectoparasitos na pele e nos pelos. Por vezes, as pulgas podem ser mais difíceis de serem vistas, mas, sobre o pelo do animal, geralmente dá para ver uns farelos enegrecidos, que são as fezes desse inseto.