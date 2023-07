Agricultor planta mais de um milhão de girassóis para celebrar 50 anos de casamento

Eles estão juntos desde a adolescência. A plantação de girassóis, que pode ser vista de longe, tornou-se um ponto turístico no Kansas

Um agricultor de Pratt, Kansas, EUA, resolveu plantar mais de um milhão de girassóis para comemorar os 50 anos de casamento com Renee Wilson, com quem está junto desde a adolescência.



Secretamente, Lee Wilson e o filho começaram a plantar as sementes em maio, em um terreno de 80 dequitares (320 mil metros quadrados).

VEJA 7 plantas para decorar e atrair boas energias para a sua casa



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista à agência Reuters, Renee Wilson disse timidamente que adorou o presente. "Me fez sentir muito especial. Não poderia haver um presente de aniversário mais perfeito do que um campo de girassóis".



Plantação de girassóis vira ponto turístico

A plantação de girassóis, que pode ser vista de longe, tornou-se um ponto turístico no Kansas. No entanto, Wilson e os turistas têm pouco tempo para aproveitar o cenário, uma vez que as plantas só ficam floridas de 10 a 14 dias.



Apesar do sucesso, o casal não pretende repetir o plantio no próximo ano.