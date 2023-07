5 categorias de ração para gatos e cachorros 

As rações para gatos e cachorros são formuladas para atender às necessidades nutricionais específicas desses animais, garantindo que eles recebam todos os nutrientes essenciais para uma vida saudável e equilibrada. Para isso, existem diferentes tipos disponíveis no mercado, cada uma com características e qualidades específicas. A seguir, conheça algumas delas!

1. Ração standard

A ração standard é a opção mais básica e econômica disponível para gatos e cachorros. Essas rações são formuladas para atender aos requisitos mínimos de nutrição, mas podem conter ingredientes de qualidade inferior em comparação a outras categorias.

Geralmente, são produzidas em grande escala e podem conter aditivos e conservantes artificiais para prolongar a vida útil do produto. Embora seja uma alternativa aceitável para tutores com orçamento limitado, é importante lembrar que a qualidade dos ingredientes pode variar consideravelmente entre as marcas.

2. Ração premium

As rações premium são uma melhoria em relação às rações standard. Elas oferecem uma melhor qualidade de ingredientes e uma fórmula mais balanceada para atender às necessidades nutricionais dos pets. Elas costumam conter proteínas, gorduras e carboidratos mais adequados para a dieta dos animais de estimação, com menor quantidade de aditivos e conservantes artificiais. Além disso, proporcionam uma nutrição mais completa e saudável em comparação com as rações standard.

3. Ração high premium

A ração high premium está em um nível intermediário entre a premium e a super premium. Isso porque ela oferece uma qualidade superior às rações premium tradicionais, mas pode ser mais acessível em relação às super premium. Geralmente, é desenvolvida para atender às necessidades de gatos e cachorros com um estilo de vida ativo ou necessidades específicas de saúde. Essas rações são formuladas com ingredientes de melhor qualidade, mas ainda podem conter uma variedade mais ampla de opções e formulações.