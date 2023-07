5 passos para limpar as patas do cachorro após o passeio

A prática é importante para manter a higiene e o bem-estar do seu animal de estimação

Os cachorros são animais ativos por natureza e precisam de atividade física regular para manter uma boa saúde. O passeio, por exemplo, proporciona a oportunidade de eles se exercitarem, correrem, farejarem e explorarem o ambiente ao seu redor. “Com a população vivendo verticalmente, sem espaço suficiente para os cães se exercitarem, o passeio se torna primordial”, explica a veterinária Caroline Moretti, sócio-fundadora e diretora-geral do Grupo Vet Popular.

Maior conscientização sobre higiene e limpeza

A pandemia da COVID-19, em especial, trouxe consigo uma maior conscientização sobre a importância da higiene e limpeza em todos os aspectos da vida cotidiana. Isso inclui não apenas a higiene pessoal, mas também os cuidados com a limpeza em casa e, consequentemente, com as patas dos cachorros.

“Logo no começo da pandemia, quando não havia ainda tantos produtos para higiene rápida próprios para pets, tivemos casos de cães e gatos que lamberam as patas que estavam com álcool e se intoxicaram. Casos de alergias e queimaduras por água sanitária ou sabão não enxaguado corretamente também ocorreram”, explica Caroline Mouco Moretti.

Por isso, para limpeza das patinhas dos bichinhos, ela recomenda o uso de produtos próprios para animais. “Estes que são testados e aprovados, com riscos minimizados. Pets, assim como crianças, devem sempre manter distância de produtos de limpeza”, acrescenta a veterinária.

Importância da limpeza das patas

Durante o passeio, as patas do cachorro entram em contato com diferentes superfícies, como grama, terra, calçadas e possivelmente substâncias indesejáveis, como fezes de outros animais ou produtos químicos presentes nas ruas. Logo, limpá-las é fundamental para ajudar a evitar a propagação de sujeira e germes dentro de casa que podem prejudicar tanto a saúde da família quanto a do cãozinho.