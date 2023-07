Morte de Julian Sands e pressão alta: as notícias mais lidas de junho

Notícias sobre alimentos que devem ser evitados por quem tem pressão alta e a morte do ator Julian Sands foram algumas das mais acessadas do mês de junho

O mês de junho foi marcado por vários acontecimentos que impactaram o Brasil e o mundo. O POVO fez um levantamento das matérias que mais geraram interesse no público no mês passado. Confira

Imposto de Renda 2023: 2º lote de restituição

Após a liberação do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), a Receita Federal confirmou a data em que o segundo lote será liberado: 30 de junho.

Assim, a partir do próximo dia 23 de junho já será possível realizar a consulta para descobrir se será contemplado nesta fase.

Em 2023, a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física será paga em cinco lotes. O primeiro lote de restituições já foi liberado no dia 31/5.

Tatuagem por R$ 4 mil viraliza: "Rabisco de criança"

Uma tatuagem feita na Alemanha vem dividindo opiniões do mundo inteiro devido à semelhança do desenho com “rabiscos” e pelo valor associado ao trabalho do tatuador, que custou mais de R$ 4 mil.

O desenho foi comparado a “rabiscos de criança” após a divulgação, no Tiktok, de um registro do desenho feito pelo tatuador identificado como Mykhailo, que mora em Berlim, na Alemanha.

O vídeo, que já passa de dois milhões de visualizações, afirma que o valor final da tatuagem foi de US$ 900, o que equivale a mais de R$ 4 mil pela cotação atual.

Julian Sands é encontrado morto após cinco meses desaparecido

O corpo do ator britânico Julian Sands, 65, foi encontrado após cinco meses de seu desaparecimento. A informação foi confirmada pela a polícia norte-americana na terça-feira, 27.

Julian estava desaparecido desde janeiro de 2023, quando estava realizando uma trilha no monte Baldy, na Califórnia.

No sábado, 24, montanhistas encontraram restos humanos na mesma área em que o ator foi visto pela última vez. Após análise e testes, foi confirmado que o corpo era de Julian Sands.

10 alimentos que devem ser evitados por quem tem pressão alta

A pressão alta, também conhecida como hipertensão, é uma condição de saúde séria que afeta diversas pessoas em todo o mundo.

Uma das principais estratégias para controlar e gerenciar a hipertensão é adotar uma alimentação saudável e equilibrada.

Nesse contexto, é fundamental estar ciente dos alimentos que devem ser evitados, pois podem contribuir para o aumento da pressão arterial.

VEJA 10 tipos de alimentos que devem ser evitados por quem tem pressão alta

Bebê de 10 meses "finge desmaio" para não fazer limpeza nasal

Uma bebê brasileiro de 10 meses tem chamado atenção nas redes sociais por "fingir um desmaio" toda vez que sua mãe tenta fazer o processo de limpeza nasal.

O vídeo do momento da pequena Maria Helena publicado pela mãe da menina, Mariana Marinho, tem viralizado pela esperteza da criança em tentar escapar da lavagem nasal todas as vezes.

No registro do momento, publicado na última semana, a mãe pega a criança no colo e aproxima o recipiente de realizar a limpeza nasal do nariz de Maria Helena, a menina, porém, quase que imediatamente, finge estar desacordada.