11 dicas para passear com seu cachorro no shopping

Levar o cachorro para passear ao shopping pode ser uma experiência divertida e enriquecedora tanto para o animal de estimação quanto para o tutor. No entanto, é importante seguir algumas orientações para garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos. A seguir, confira dicas de como tornar esse momento agradável!

1. Verifique as regras do shopping

Antes de planejar o passeio, certifique-se de que o shopping permite a entrada de animais de estimação. Verifique se há restrições quanto ao tamanho do cachorro, áreas permitidas e regras específicas que você precisa seguir.

2. Treine comandos básicos

Certifique-se de que seu cachorro esteja familiarizado com comandos básicos, como “sentar”, “ficar” e “andar na guia”. Isso ajudará a manter o controle sobre ele durante o passeio.

3. Use uma guia adequada

Utilize uma guia de qualidade e resistente, de preferência com comprimento curto para melhor controle. Evite usar guias retráteis, pois podem dificultar o manejo do animal em espaços fechados. Além disso, mantenha seu cachorro sempre na coleira, mesmo que ele seja dócil e sociável. Isso garante a segurança de todos.

4. Verifique a temperatura

Antes de sair, certifique-se de que a temperatura no shopping seja adequada para o seu cachorro. Evite passeios nos horários de pico, quando o local pode ficar lotado e quente demais.

5. Leve água e petiscos

Mantenha seu cachorro hidratado durante o passeio, levando uma garrafa de água e uma tigela portátil. Além disso, leve petiscos saudáveis para recompensá-lo.

6. Respeite as restrições de áreas

Observe as áreas designadas para animais de estimação no shopping e siga as indicações. Evite entrar em lojas que não permitem a entrada de animais ou em áreas restritas, como praças de alimentação.