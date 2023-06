Após se atrasar para pegar avião, homem invade pista; veja vídeo

Vídeo mostra homem discutindo com funcionários do local após ser impedido de embarcar por ter se atrasado. Caso ocorreu na Espanha; veja vídeo

Após se atrasar para pegar um voo para Marrocos no aeroporto de Málaga, na Espanha, um homem foi flagrado invadindo a pista de pouso e decolagem para tentar embarcar no avião.



Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o homem na área de passageiros que dá acesso ao avião.

A gravação mostra o homem no “finger”, área que interliga o aeroporto com a porta do avião, conversando com funcionários. Visivelmente exaltado, ele ameaça pular da estrutura.



O homem acaba pulando na pista do aeroporto, enquanto cinco funcionários tentam auxiliar no caso. Em seguida, ele é convidado a se retirar da pista.



Segundo a imprensa espanhola, no momento em que o homem pulou na pista, a aeronave já havia deixado a conexão com a passarela e se deslocava para a área de decolagem, com as portas fechadas.



A Guarda Civil informou que os funcionários do aeroporto agiram conforme o previsto no cronograma criado para essas situações, além de identificar o homem.



Não foi divulgada a data que o incidente aconteceu, nem a companhia aérea.

Vídeo: homem invade pista após se atrasar para pegar avião

