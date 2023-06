Saiba como escolher a roupa ideal para os pets no inverno

O inverno está chegando, e é hora de tirar do armário aquele casaco esquecido e revirar as gavetas atrás das luvas, touca e cachecol. E os pets, será que precisam de proteção extra? Segundo Fernanda Pereira Risoli, médica veterinária e coordenadora de pronto-socorro do Veros Hospital Veterinário, a resposta é sim, mas fatores como pelagem, porte e idade do animal devem ser levados em consideração.

“Um pinscher, por exemplo, tem aquele pelo curtinho e pouca massa muscular, o que faz com que ele sinta mais frio que um akita ou um husky siberiano, que têm pelagem muito mais longa e são originários de regiões de baixas temperaturas”, explica a médica veterinária.

Para quais raças as roupinhas são indicadas?

As roupas são indicadas para cães de grande porte e pelagem curta, como o rottweiler, ou de pequeno porte com pelagem longa, mas que costumam ser tosados bem rente à pele, como o shih-tzu. “Para eles, pode ser indicada a proteção extra também”, ressalta Fernanda Pereira.

No caso da faixa etária, a veterinária explica que filhotes e cães idosos também devem usar roupa no inverno. Isso porque os pelos deles são mais curtos e finos e eles têm massa muscular e camada de gordura menores do que os adultos. “São pacientes que podem ser, por algum motivo, imunodeprimidos, ficando mais suscetíveis às doenças de inverno”, explica a profissional.

Sinais que indicam se o pet está com frio

O tutor deve ficar atento aos sinais pelos quais os pets demonstram a sensação de frio. Quando eles começam a se encostar nos humanos com mais frequência, procuram por fonte de calor, estão com a ponta das orelhas e as almofadinhas das patas geladas ou apresentam tremores, está na hora de pensar em uma roupinha.

Como escolher a roupa ideal

Entre tantas opções disponíveis no mercado, pode ser difícil escolher a mais adequada. Na dúvida, a regra de ouro é conforto. Para começar, é preciso conhecer as medidas do animal. Roupas apertadas são altamente desaconselháveis e estão entre os principais motivos da rejeição por parte dos pets.

Se não for possível levá-lo junto para experimentar a roupa, uma dica é medir o pescoço e a cintura com um barbante, deixando dois dedos de folga. Outra dica é dar preferência a modelos que possam ser vestidos sem ter que passar pela cabeça e com fecho nas costas.

Evite os enfeites

Fernanda Risoli recomenda evitar o excesso de enfeites. “Menos é mais. Roupas com peças de metal, colar e outros penduricalhos podem ser até perigosas, porque o animal pode se enroscar em cercas e grades”, alerta.

No caso de um acidente deste tipo, a roupa deve ser fácil de retirar pelo tutor. É melhor ainda se o fecho for de velcro, que ajuda o animal a se soltar sozinho. Outro ponto que requer atenção são as costuras internas, que, dependendo da posição e da espessura, podem gerar incômodo quando o animal se deita e até causar machucados.

Preste atenção ao material

Salvo se o animal já tiver histórico conhecido de alergia a algum material, não há contraindicações em relação ao tecido da roupinha. Ainda assim, é importante observar o comportamento do pet para identificar uma eventual reação. Caso ele esteja incomodado, vai demonstrar tentando tirar a roupa ou se coçando.

Quando isso ocorre, a primeira atitude é despir o animal e, em seguida, levá-lo ao veterinário. Em alguns casos, a causa da alergia pode nem estar no tipo de tecido e, sim, no produto utilizado na lavagem. O ideal é sempre lavar a roupinha com sabão neutro ou hipoalergênico e nunca usar amaciante. O mesmo vale para a roupa de cama, cobertores e almofadas.