'Disco voador' criado na China faz voo em público pela primeira vez e vídeo repercute

Uma aparição curiosa de um "disco voador" tem repercutido na internet e impressionado os internautas por simular a ficção na vida real. O veículo voador que se assemelha a um objeto alienígena sobrevoou a cidade de Shenzhen, na China, no dia 3 de junho.

As imagens ganharam notoriedade na internet recentemente e deixou algumas pessoas surpresas com as semelhanças do veículo chinês e um objeto de outro planeta. O “disco voador” trata-se na realidade de uma aeronave elétrica com decolagem e aterrissagem na vertical.

Um vídeo mostrando o veículo em funcionamento foi publicado em um perfil no Twitter, que revelou que a aeronave é capaz de realizar voos de 15 minutos. No vídeo, o veículo voa sobre um lago e aterrissa no chão.

Confira vídeo de “disco voador” chinês

Designed by a startup in Shenzhen, single seat, 15 min. duration pic.twitter.com/ujCHvbYj0t June 3, 2023



De acordo com o portal eVTOL NEWS, A aeronave atinge a marca de 50km/h e chega a uma altitude máxima de 200 metros, além de possuir 12 hélices e 12 motores. O veículo foi projetado pela empresa Shenzhen UFO Flying Saucer.



A aeronave deve ser utilizada para turismo e eventos publicitários. No entanto, ainda não há previsão para chegada do veículo para uso comercial.