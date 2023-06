8 dicas para uma boa convivência entre cachorro e gato

Introduzir um novo cachorro em uma casa em que já vive um gato, ou vice-versa, pode parecer um desafio. No entanto, eles podem conviver em harmonia e, até mesmo, se tornar grandes amigos. Embora existam diferenças naturais entre as duas espécies, como comportamentos de caça e socialização, com uma introdução cuidadosa, paciência e supervisão adequada, é possível estabelecer uma relação harmoniosa entre eles. Por isso, a seguir, confira algumas dicas que podem ajudar nesse processo:

1. Introdução gradual

É essencial fazer uma introdução gradual entre o cachorro e o gato. Inicialmente, mantenha-os em áreas separadas, permitindo que eles se acostumem com o cheiro e os sons um do outro. Use portas fechadas ou grades de segurança a fim de permitir que eles se vejam sem que possam se aproximar fisicamente.

2. Troca de cheiros

Introduza o cheiro do cachorro para o gato e vice-versa. Esfregue uma toalha no corpo de cada animal e deixe-os sentir o cheiro do outro. Isso ajudará a familiarizá-los com o novo companheiro antes de um encontro direto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

3. Supervisão constante

Quando chegar a hora de permitir que eles se encontrem face a face, certifique-se de supervisionar de perto. Mantenha os primeiros encontros curtos e controlados, usando guias e coleiras no cachorro, e tenha alguém para ajudar a controlar a situação.