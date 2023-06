7 dicas para escolher corretamente a gaiola para um hamster

A gaiola desempenha um papel crucial na vida de um hamster, proporcionando-lhe um ambiente seguro, confortável e estimulante. Isso porque um espaço adequado é essencial para atender às necessidades físicas e comportamentais do animal, como descanso, alimentação e exercícios e exploração. Além disso, a gaiola ajuda a mantê-lo protegido de possíveis perigos, como predadores ou objetos nocivos na casa.

Por isso, ao escolher uma gaiola para o seu hamster, é importante considerar o tamanho, a segurança e o conforto do animal. A seguir, confira algumas dicas para ajudá-lo a fazer uma escolha adequada!

1. Tamanho adequado

Certifique-se de escolher uma gaiola espaçosa o suficiente para o seu hamster se movimentar confortavelmente. Recomenda-se que ela tenha pelo menos 60 cm de comprimento, pois o animal precisa de espaço para explorar, brincar e se exercitar.

2. Tipo de gaiola

Existem diferentes tipos disponíveis, como gaiolas com barras, aquários ou modulares. As opções com barras são populares, pois permitem uma boa ventilação e possuem opções de expansão vertical. No entanto, certifique-se de que o espaçamento entre as barras seja adequado para evitar que o hamster escape.

3. Pisos e estruturas

Escolha uma gaiola com um piso sólido, sem grades ou fios, visando evitar que o hamster prenda as patinhas. Também é recomendado ter níveis ou plataformas na gaiola para oferecer diferentes áreas de atividade.