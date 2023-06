5 partes do corpo em que gatos gostam de receber carinho

O gato é um animal que tem a reputação de ser independente, mas isso não significa que ele não gosta de receber carinho. Na verdade, muitos deles adoram ser acariciados e receber atenção dos seus tutores. Isso acontece porque eles são animais sociais e possuem uma conexão emocional com quem cuida deles.

O carinho é uma forma de estabelecer e fortalecer o vínculo afetivo. Quando um gato recebe essa atenção, ele percebe que é amado e cuidado, o que ajuda a fortalecer a relação com o seu tutor. Além disso, o toque suave e as carícias proporcionam uma sensação de relaxamento e prazer para os bichanos. Inclusive, com o carinho, eles podem ronronar, indicando que estão felizes.

Benefícios do carinho

Os gatos têm uma pele extremamente sensível e cheia de receptores táteis. O toque gentil estimula esses receptores, proporcionando uma experiência sensorial agradável para o pet. Carícias suaves na cabeça, pescoço e costas podem até mesmo liberar endorfinas, substâncias químicas que promovem sensações de bem-estar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Áreas para fazer carinho

A seguir, confira algumas partes do corpo que muitos gatos costumam gostar de receber carinho:

1. Cabeça

A maioria dos gatos aprecia carinhos suaves na cabeça, principalmente na região das orelhas e ao redor do rosto. Muitos deles adoram receber “coçadinhas” atrás das orelhas e entre os olhos.

2. Pescoço

A área do pescoço é uma região favorita para muitos bichanos. Eles costumam gostar de ser acariciados na parte de trás do pescoço e na base das orelhas.