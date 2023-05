8 ONGs que atuam pelos animais no Brasil

No Brasil, existem várias Organizações Não Governamentais (ONGs) dedicadas à proteção e bem-estar dos animais. Essas instituições desempenham um papel fundamental na promoção dos direitos dos animais, resgate de bichos em situação de risco, campanhas de conscientização e adoção responsável.

A seguir, conheça 8 ONGs que atuam em prol dos animais no Brasil!

1. Ampara Animal

Fundada em 2010, a Ampara Animal tem como objetivo principal promover a proteção dos animais, resgatando e cuidando de bichos em situação de risco e abandono. A organização também realiza campanhas de conscientização e busca promover a adoção responsável.

Conheça a ONG: amparanimal.org.br

2. Instituto Caramelo

O Instituto Caramelo, antes chamado de Instituto Luisa Mell, está situado em Ribeirão Pires, São Paulo, e atua na defesa dos direitos dos animais, resgatando bichos em situações de maus-tratos, abandono e exploração. Além disso, realiza trabalho de conscientização e projetos de adoção.

Conheça a ONG: institutocaramelo.org

3. SUIPA (Sociedade União Internacional Protetora dos Animais)

Fundada em 1943, a SUIPA é uma das mais antigas e conhecidas ONGs de proteção animal no Brasil. Localizada no Rio de Janeiro, ela atua no resgate, cuidado e adoção de animais em situação de abandono e maus-tratos.

Conheça a ONG: www.suipa.org.br