Projeto de Dubai propõe criar bairro suspenso 500m acima do chão

Você já pensou em morar em um bairro a mais de 500 metros do chão? Em Dubai, o escritório de arquitetura ZNera está planejando o “Downtown Circle”, um distrito de cinco andares circular que envolveria o Burj Khalifa, um arranha-céu com 829,8 metros quadrados.

A proposta da empresa é fazer com que o bairro se torne um espaço inteiramente planejado. Com autossuficiência comercial, espaços corporativos e de lazer; a ideia é que o “Downtown Circle” também seja um local sustentável.

"A megaestrutura proposta de 550 metros de altura oferece uma alternativa aos arranha-céus singulares e desconectados encontrados na maioria das áreas metropolitanas", anunciou a ZNera no Instagram.

Bairro suspenso em Dubai: sustentabilidade

A construção, pensando na sustentabilidade, teria ainda um espaço verde chamado “Skypark”, que ficaria na área central do bairro de 3km.

Lá seria uma conexão entre os cinco andares da estrutura e contaria com pântanos, cachoeiras e vegetação tropical. As informações foram descritas pela empresa ao jornal emiradense The National News.

Além disso, as fontes naturais também foram pensadas de forma sustentável para o projeto. A água seria coletada das chuvas, a energia viria do sol e haveria ainda um sistema de filtragem de poluentes do ar como parte do ecossistema urbano.

Bairro suspenso em Dubai: transporte

Ainda segundo o projeto da ZNera, o transporte de pessoas pelo bairro planejado de 3km seria feito por meio de uma frota de embarcações suspensas, como uma linha ferroviária com cápsulas acopladas abaixo das edificações.

O projeto, que foi criado pelos arquitetos Najmus Chowdry e Nils Remess, é, no entanto, financeiramente inviável. À CNN, os dois falaram do “Downtown Circle” como algo que poderia "levar as pessoas a repensar o desenvolvimento urbano".