Borboleta "adota" mulher e passa dia com ela em Florianópolis: "Fizemos várias coisas juntas"

Não é todo dia que uma borboleta lhe “adota” e passa o dia inteiro com você. Embora improvável, foi exatamente isso que aconteceu com Maria Regeane, de 35 anos, no último domingo, 19.

A moradora de Florianópolis foi acompanhada pelo inseto desde que esta pousou nela, por volta das 14 horas. Maria aproveitou para registrar o momento em sua rede social.

Veja vídeo



Maria conta que quase pisou no inseto, mas seu filho a alertou. Foi quando percebeu e levou a borboleta para ser solta em uma área verde. Contudo, para a sua surpresa, ela acabou voltando.

Em outro vídeo, a floripense brincou com o fato de passar o dia com a borboleta. “Fizemos várias coisas juntas”, disse Maria. Como se não bastasse o passeio, o inseto resolveu ir junto dela para casa.



Professora explica comportamento

Em entrevista ao G1, a professora Malva Isabel Medina Hernández, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), explicou que a borboleta do Manacá deveria estar em busca de sais encontrados no suor humano.

Ela afirma que o inseto se alimenta de néctar, mas também de outras fontes de alimentos para conseguir sais minerais necessários para o seu desenvolvimento e reprodução.



