Médicos encontram mola em pulmão de criança que sofria com tosses

O objeto passou três meses no órgão, causando tosse constante, e precisou ser retirado por cirurgia

Um exame de raio-X revelou uma mola alojada no pulmão de um garoto de 5 anos no Paraguai. O objeto permaneceu preso no órgão por cerca de três meses, causando tosses persistentes desde o mês de dezembro de 2022.

Os pais decidiram levar a criança ao médico em março e o menino foi tratado inicialmente no Hospital Regional De Villarica. Em seguida, foi transferido para tratamento urgente no Instituto Nacional de Doenças Respiratórias e Ambientais.

O médico Carlos Morinigo informou ao tabloide The Mirror que o procedimento foi complicado, pois o objeto de metal ficou alojado por meses no pulmão, causando danos durante esse período.

A mola foi removida por meio de cirurgia no dia 8 de março de 2023 e a criança está em condição estável. Apesar da "provável diminuição" na capacidade do pulmão, Morinigo destaca que o órgão pode melhorar à medida que o jovem crescer.

Mola em pulmão de criança: um recado do médico

Após a situação, o médico reforçou a necessidade de exames de rotina nas crianças, visto que o garoto provavelmente engoliu a mola durante a ausência dos pais.

Carlos Morinigo também recomendou que os tutores tenham um cuidado extra com os pequenos e levem as crianças para o médico assim que um problema persistente for desenvolvido.

