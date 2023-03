Homem relata ansiedade ao ficar um mês sem celular: "Sentia vibrações fantasmas"

O jornalista decidiu diminuir o uso de celular após perceber o tempo gasto ao longo do ano; veja detalhes do experimento

O jornalista britânico Luke Andrews resolveu realizar um experimento que para muitos pode ser quase impossível. Imerso no uso das redes sociais, o britânico determinou que iria diminuir drasticamente o seu uso de celular.

Escrevendo para o tabloide inglês Daily Mail, Luke contou que percebeu o vício após o seu dispositivo móvel contabilizar ao menos 5 horas diárias frente ao celular, equivalente a cerca de 75 dias inteiros ao longo do ano.

Ele disse ainda que recebeu de sua família um cartão de aniversário chamando-o de “viciado em celular”. Foi então que o jornalista se determinou a regular o próprio tempo de tela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gastando tempo e uso excessivo de celular

Luke explicou que usava a desculpa de ser jornalista para continuar horas e horas em frente ao celular. “Preciso saber de tudo”, falava para si mesmo, segundos antes de se perder nos inúmeros conteúdos das redes sociais.

Além das pelo menos 5 horas usando celular, o dispositivo contou que Luke pegava o telefone entre 150 a 200 vezes ao dia.

Com o “autodiagnóstico” do vício, Luke decidiu seguir o plano do livro “Como Se Separar Do Seu Telefone”, que sugere um passo a passo de como “cortar relações” com o seu dispositivo móvel.

Luke excluiu os aplicativos de redes sociais do celular e só podia acessá-los pelo desktop (Foto: Reprodução/Luke Andrews)



Sobre o experimento

O primeiro passo que o jornalista seguiu para diminuir o tempo de uso do celular foi

desativar as notificações do telefone, algo que o fazia olhar o celular frequentemente em busca de novidades. “Sentia vibrações fantasmas [do celular]”, disse ele.

Outra parte do plano que o livro sugere é afastar o celular do local onde dorme, substituindo o alarme do celular por um bom e velho despertador. "Para muitos de nós, nossos telefones se tornaram a primeira coisa que olhamos pela manhã e a última à noite”, comentou ele.

Luke confessou que a ideia de trocar alarme pelo despertador lhe deixou ansioso, visto que, segundo ele, precisam de 5 alarmes para que ele possa finalmente acordar.

Luke posa para foto com despertador (Foto: Reprodução/Luke Andrews)



A partir daí, os passos ficaram mais difíceis. O jornalista conta que teve de excluir cada rede social do seu dispositivo, virando um adepto do “se for importante, pode me ligar”.

Fitas determinavam onde pode usar o celular

Além disso, Luke só poderia usar o telefone em áreas designadas por ele próprio, mas que inibissem o uso excessivo do celular. Dessa forma, o britânico escolheu a mesa da cozinha e o corredor de sua casa para serem as zonas de uso livre.

O jornalista disse que usava o celular na cozinha para escutar podcasts enquanto preparava algo para comer, o que julgava ser um bom uso do smartphone.



O plano indica que o leitor tente não usar o celular antes de sair de casa, o que fez com que o Luke se mobilizasse o mais rápido possível para sair e poder usar o seu telefone.

Luke demarcou zonas pela casa para poder usar o celular somente nelas (Foto: Reprodução/Luke Andrews)



Esqueça o celular

Em um dos últimos passos, o livro sugere que você esqueça o celular durante um dia inteiro, aconselhando a se ocupar fora de casa, como saindo com os amigos, por exemplo.

Luke diz que quase tomou “um bolo” dos amigos que não o acharam em um encontro na cafeteria por ele não responder as mensagens que enviavam.

Resultado do experimento

Ao final de todos os planos, Luke conta que conseguiu atingir o objetivo principal de diminuir o tempo de tela. As cinco horas diárias de uso passaram a ser, em média, uma hora e cinquenta minutos.

O jornalista confessa que, após o mês de experimento, o uso das redes sociais voltaram com tudo e as zonas de uso do smartphone foram esquecidas silenciosamente, o que aumentou o uso diário para duas horas e trinta minutos

Ao final do relato, Luke diz que recomendaria o livro para aquelas pessoas que pretendem gerenciar melhor o seu tempo e que ainda continuará aplicando o plano do livro pelos próximos dois anos, mesmo que minimamente.



Ao final do plano, na quarta semana, Luke atingiu um tempo médio de 1 hora e 50 minutos de tempo de tela (Foto: Reprodução/Luke Andrews)



Sobre o assunto Três quartos da população com mais de 10 anos possui um celular (ONU)

Testamos: um ano com o celular dobrável Samsung Galaxy Z Flip 3

A bateria arriou?Xiaomi promete recarregar o celular em 5 minutos

Tags