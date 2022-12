Ano Novo pelo Mundo: Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul já estão em 2023

Por conta da diferença de fuso horário, já é 2023 em alguns países. Os primeiros a saudar o novo ano foram os moradores da Oceania. Em países como Austrália e Nova Zelândia, grandes comemorações, com direito a queima de fogos de artifício em pontos de destaque, foram realizadas. Os países asiáticos também começam a celebrar a virada do ano.



Em Sydney, capital da Austrália, o Ano Novo chegou às 10 horas, no horário de Brasília. Milhares de cidadãos se reuniram para prestigiar a queima de fogos de artifício, que iluminaram o céu sobre cartõs postais da cidade, como a Sydney Opera House e a Harbour Bridge durante a exibição.

Os fogos de artifício da véspera de Ano Novo iluminam o céu sobre a Sydney Opera House (frente) e a Harbour Bridge durante a queima de fogos em Sydney em 1º de janeiro de 2023. (Foto: DAVID GRAY / AFP)



Já Auckland, maior cidade da Nova Zelândia, o principal ponto para observar os fogos de artifícios coloridos foi na famosa Sky Tower. Países formados por conjuntos de ilhas, em geral localizados no Pacífico Central, também já comemoram 2023, como: Kiribati, Tonga e Samoa.

Já é 2023 na Coreia do Sul (Foto: Kim Hong-Ji/Reprodução)



Em alguns países asiáticos também já é 2023, como Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Tailândia e Filipinas. Em Seul, capital da República da Coreia, ocorreu a cerimônia anual de toque de sino para celebrar o Ano Novo. Após um hiato de dois anos devido à pandemia da Covid-19, o evento ocorreu simultaneamente em três locais da cidade, para evitar a superlotação.

Japão - As pessoas se reúnem antes da meia-noite para comemorar o início do Ano Novo no cruzamento de Shibuya, em Tóquio, no final de 31 de dezembro de 2022. (Foto: Richard A. BROOKS / AFP)



Filipinas - Fogos de artifício iluminam o céu sobre o Parque Rizal em Manila para comemorar durante as comemorações do Ano Novo em 1º de janeiro de 2023. (Foto: JAM STA ROSA/AFP )



Tailândia - Esta fotografia tirada em 1º de janeiro de 2023 mostra um show de fogos de artifício sobre o templo budista Wat Arun no rio Chao Phraya durante as comemorações do Ano Novo em Bangkok. (Foto: Jack TAYLOR / AFP)



