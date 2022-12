Relembre as notícias mais "fofinhas" e emocionantes de 2022

Em um ano marcado por polarização política nas eleições, tensões mundiais envolvendo grandes potências e a perda de personalidade marcantes, o feed do O POVO também foi preenchido por inúmeras notícias de superação, solidariedade e registros de momentos emocionantes.

As "pautas fofinhas" do O POVO teve participações especiais de crianças, filhotes de animais e idosos emocionados. A editoria fofura trabalhou duro para que notícias alegres e de esperança pudessem se espalhar pelas redes sociais e aliviar um pouco as aflições do dia a dia.

Por isso, pensando no fim de ano, preparamos uma lista com algumas dessas notícias para você relembrar os momentos alegres e de descontração que compartilhamos ao longo deste ano. Confira abaixo a lista "iti malis" de 2022 e se inspirar para a chegada de 2023.

Retrospectiva das notícias mais fofas e alegres de 2022

“Baby Shark”

Passageiros cantam "Baby Shark" para acalmar criança que chorava durante voo (Foto: Reprodução/ TikTok parikshitbalochi)



Embarcar em um avião com uma criança pode não ser uma tarefa fácil para os pais. Mas os passageiros de um voo que saia de Dubai resolveram consolar um menino assustado com o avião cantando a música “Baby Shark", música viral entre as crianças à época.

E não é que deu certo!? Ao notar a canção o pequeno parou de chorar e começou a observar encantando o que estava acontecendo. O vídeo foi publicado nas redes sociais de um produtor de conteúdo sobre viagens que atua também como apresentador de rádio e alcançou mais de 8 milhões de visualizações.

Ajudando o amigo de quatro patas

Menina de 12 anos enfrenta chuva para salvar cachorrinha ferida: "Enche nosso coração de alegria" (Foto: Reprodução/ Instagram mayanerodrigues)



Outra pauta que encheu o coração de nossos leitores de fofura foi o registo, feito em abril deste ano, de uma criança de 12 anos resgatando uma cachorrinha ferida durante a chuva na cidade de Blumenau, em Santa Catarina.

A menina estava voltando do colégio, que fica em um bairro próximo a sua casa, quando avistou a cachorrinha perto de uma poça de água e ferida. Enquanto seus amigos passavam, ela enfrentou a chuva e resgatou a cadela.

Para ficar igual ao amiguinho

Menina faz maquiagem para ficar igual ao seu cachorro e vídeo viraliza nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram/_lelezocaa_)



E por falar na amizade entre crianças e animais, outra notícia viral e extremamente fofa diz respeito a pequena Letícia Araújo, de apenas 2 anos. Ela resolveu se maquiar para ficar “igual” ao seu cãozinho Francisco.

Lelê, como é chamada pela família, pintou o rosto de preto e branco, imitando as manchinhas do cachorro.

No vídeo que viralizou nas redes sociais a mãe da menina questionou o motivo da pintura no rosto da filha. “Porque eu queria ficar igual ao ‘Cantico'”, responde com uma expressão inusitada.

Brincando na chuva com o cãozinho

O cachorro Alvin foi adotado ainda filhote pelo casal e, hoje, já tem 11 anos (Foto: Reprodução/Instagram )



Outra notícia quer aqueceu os corações dos seguidores foi um vídeo gravado em junho de 2022. A gravação mostra o carinho e a cumplicidade entre Ageã Santos e seu cachorrinho Alvin.

O vídeo mostra o momento em que o tutor leva o cão, que é paraplégico, para tomar um banho de chuva em Salvador, na Bahia.



O animal sofreu um AVC em 2020 devido a complicações causadas pela doença do carrapato e, por isso, acabou perdendo os movimentos das patas traseiras. Porém, o amor de seu tutor e da sua família tem garantido Alvin continue tendo uma vida plena e repleta de amor.

Vovô de 90 anos "viciado" em comemorar seu mesversário

Família organiza mesversários surpresa para vovô de 90 anos com temas diferentes a cada mês (Foto: Reprodução/Twitter )



Se você acha que apenas as crianças e animais foram fofinhos ao longo de 2022 se engana e a história de um idoso "viciado" em comemorar cada mês de vida é a prova disso.

Celebrar a vida é realmente bom, e é abraçando as festividades que o Hédio Nunes, de 90 anos, vem comemorando seus 'mesversários', sempre com um tema diferente a cada festa.

Os 'mesversários' se tornaram tradição para Hédio após o nascimento do seu bisneto Arthur, em abril do ano passado.

Você lembra a "Aranha-baby"?

As fotos da pequena Liz foram feitas em uma praça na cidade de Rios das Ostras, no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução/ Instagram)



Um ensaio para lá de criativo foi tema de uma matéria super “cute-cute” publicada do O POVO em 2022. Você se lembra da "Aranha-baby?"

A pequena Liz Santana Araújo, de 3 anos, viralizou nacionalmente após participar um ensaio fotográfico com tema “aranha-baby”.

As fotos inundaram as redes sociais com milhares de comentários sobre a fofura da pequena que vestida com o traje do "homem-aranha", que além de sorri para as fotos, imita as poses de seu super-herói favorito. Muito lindo, não é!?

"O bingo está contra mim"



Garoto de 7 anos se empolga ao jogar bingo, mas perde 10 partidas seguidas: "O bingo está contra mim" (Foto: Reprodução/TikTok @biamachadoblog)



Outra história que viralizou nas redes sociais em agosto deste ano apresenta uma situação inusitada: um menino e um bingo. No caso, um menino de sete anos fez muita gente sorrir por causa da empolgação durante uma partida de bingo.

Heitor estava disputando várias rodadas consecutivas do jogo, mas o que chamou a atenção foi a desenvoltura do menino durante as partidas - e o que ele falava quando não saía a pedra do jogo que ele desejava.

“Imagina se eu ganhar a bike? Vou sair dando grau”, "O bingo está contra mim!", "O que é natura?” e “Manda a boa! Eu falei pra mandar a boa!” são algumas pérolas ditas pelo garoto enquanto esperava, ansioso, pela sua vez de gritar “bingo”. Aceitaria participar de uma partida com esse jogador?

Protegendo o amiguinho de quatro patas

Menina e 2 anos cobre orelha de cachorro para abafar barulho de fogos de artifício (Foto: Reprodução/Twitter)



Em 2022, uma criança de apenas 2 anos deixou muita gente com lágrimas nos olhos com um vídeo no qual ela aparece tentando acalmar um cachorro.

Ela tentou proteger um cachorro do barulho dos fogos de artifício cobrindo suas orelhas com as mãos durante o Ano Novo Lunar, comemorado em Gao’an, Província de Jiangxi, na China.



No vídeo é possível ver a garotinha se aproximando do cachorro e fazendo carinho em sua cabeça. Quando o barulho começa, ela se abaixa e cobre as orelhas dele com as mãos. Fofura demais? Sim ou claro?

Muito mais do que uma miss vencedora

Alison Appleby, adolescente de 17 anos com autismo, desfilou ao lado de seu cachorro no concurso Miss Dallas Teen USA 2022 e venceu o concurso (Foto: Reprodução/Instagram @ali_appleby_ )



Uma história de superação de um miss foi uma das notícias que aqueceu os corações de muita gente em outubro de 2022. Ao lado de seu cachorro de estimação, uma modelo venceu o concurso e se tornou Miss Dallas Teen USA 2022, no Texas.

A jovem, que possui Transtorno do Espectro Autista e crises de epilepsia, nunca havia participado de um concurso de beleza antes e se emocionou com a vitória.

Ela recebeu a coroa com espanto, alegria e acompanhada pelo seu cachorro, que também uma foi coroado, já que ele desfilou ao lado de sua tutora em todas as etapas do concurso.

Um ato de amor canino

A mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, onde foi atendida pelos médicos. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)



Para desviar de um cachorro que atravessava a rua, uma mulher acabou caindo da moto. Poderia até ser apenas um relato de um acidente de trânsito, mas o animal, aparentemente se sentiu culpado pelo ocorrido e acabou se deitou do lado da vítima .

Ele apenas deixou a mulher quando ela foi socorrida.

