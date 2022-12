Homem de calcinha furta escola no Distrito Federal; veja vídeo

Um homem de 40 anos, vestido apenas com uma calcinha, foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma escola. O crime aconteceu no Lago Norte, Distrito Federal, no último domingo, 11.

No vídeo é possível ver o momento em que o homem passa por uma porta da escola com uma sacola na mão. De acordo com a Policiais da 9ª Delegacia de Polícia (PCDF), após escalar o muro da instituição durante a madrugada, o homem tirou as roupas e ficou apenas uma calcinha preta. O suspeito foi preso na última terça-feira, 13.

O homem havia furtado torneiras e sifões dos banheiros do estabelecimento de ensino, além de uma escada de alumínio avaliada em R$ 1 mil. Segundo os investigadores, o furto causou prejuízo ao colégio, pois toda a água que existia no reservatório, cerca de 80 mil litros, foi esvaziada após a ação.

O suspeito do crime já era investigado por cometer outros furtos em comércios do Lago Norte. Ele deve responder por furto qualificado. As informações são do Metrópoles.



