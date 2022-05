Humorista Dave Chappelle é agredido durante show em Los Angeles

Um homem agrediu o comediante Dave Chappelle enquanto realizava um show de stand-up em Los Angeles, informou a polícia, acrescentando que o humorista não ficou ferido.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que quando Chappelle terminava seu show na noite de terça-feira (3), durante o festival de comédia "Netflix Is A Joke", no Hollywood Bowl, um homem da plateia subiu no palco e o jogou no chão.

O agressor, que portava uma réplica de pistola que funciona como uma faca, foi detido pelos guardas de segurança após correr para trás de uma tela no palco.

Chappelle, de 48 anos, gerou protestos recentemente por suas piadas consideradas transfóbicas, mas não se sabe até o momento qual foi o motivo do ataque.

A polícia de Los Angeles confirmou o incidente à AFP, após um artigo do The Holywood Reporter.

As imagens do vídeo mostram o agressor sendo levado em uma maca para um hospital, disse a porta-voz da polícia de Los Angeles, Lizeth Lomeli.

Chappelle, vencedor do Prêmio Mark Twain de Humor nos Estados Unidos de 2019, foi acusado de apontar especialmente contra a comunidade transgênero em seus especiais de comédia, principalmente o "The Closer" de outubro. O espetáculo gerou protestos de ativistas, que consideraram que ele promoveu a discriminação.

Em março, o ator Will Smith agrediu o humorista americano Chris Rock no palco do Oscar por fazer uma piada sobre uma condição de sua esposa, Jada Pinkett Smith.

Depois do episódio de terça-feira à noite, Rock, que estava performando no mesmo lugar, apareceu com Chappelle no palco e, segundo a CNBC e outros veículos da mídia, brincou: "Esse era Will Smith?"





