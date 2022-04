Após Pabllo Vittar, Taylor Swift tem nome usado para batizar espécie

O entomologista estadunidense Derek Hennen descobriu uma nova espécie do reino animal, um de diplópode da classe dos artrópodes. No Brasil, o tipo do animal descoberto é popularmente conhecido como "piolho de cobra". A espécie foi chamada de Nannaria swiftae em homenagem à cantora pop Taylor Swift, segundo consta em artigo publicado na última sexta-feira, 22, na revista de zoologia "ZooKeys".

Sobre o assunto Exposição permanente do Museu do Instituto Biológico reabre ao público

Aquecimento global e agricultura intensiva são uma combinação mortal para insetos, diz estudo

Não alimentem as iguanas! Pode causar diabetes

A descoberta compôs parte de um artigo científico assinado por Hennen e os coautores Jackson Means e Paul Marek. Os pesquisadores identificaram 17 novas espécies de diplópodes de garras torcidas na região dos Apalaches, nos Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros artistas homenageados foram Leonardo DiCaprio, Bob Marley, Jackson do Pandeiro, David Bowie, dentre outros.

Pabllo Vittar homenageada com nome de fóssil de aranha

Cantora drag queen brasileira, Pabllo Vittar foi homenageada ao ter nome usado por cientistas para batizar fóssil de uma aranha que habitou a Chapada do Araripe, situada no Cariri cearense, há 122 milhões de anos. A peça foi chamada de Cretapalpus vittari.

Tags