Sem perceber, mulher gasta mais de R$ 5 mil em frutas em feira

Uma mulher gastou, desavisadamente, mais de R$ 5 mil em frutas em feira que ocorria em um mercado em Belo Horizonte, Minas Gerais, nesse domingo, 24. O caso foi relatado com muito humor nas redes sociais pela criadora de conteúdo Cindy Alves.

“A gente parou em uma barraquinha de fruta e o cara começou a dar frutas para experimentar, uma melhor que a outra. Experimentei e falei: quero uma dúzia dessa, dessa, quatro melões deste. Paguei sem olhar e, depois que paguei, olhei e vi R$ 5.000”, declarou Cindy nos stories do Instagram, rede social em que ela mostra seu trabalho com harmonização facial.

O estorno foi pedido assim que ela percebeu o valor exorbitante que havia gastado. A mulher relatou ainda que o vendedor não queria fazer a devolução do dinheiro, mas que devolveu parte pelo Pix e permitiu que ela devolvesse as frutas ao estande.

Cindy, que afirma ainda não saber se caiu em um golpe, elogiou a qualidade dos produtos e brincou: “Estou vendendo aqui pra quem quiser. Uma pitaia, R$ 300.”

Golpe da fruta

O preço das frutas vem subindo muito no Brasil. Recentemente, foi denunciado nas redes sociais o “golpe da fruta” do Mercado Municipal de São Paulo. Em alguns boxes do Mercadão, clientes eram intimidados a comprar frutas após serem convidados a degustar, sem serem informados do preço por quilo. Os boxes foram interditados e aguardam análise interna.

