Retrospectiva 2021: relembre mistérios que viralizaram neste ano

O ano de 2021 foi movimentado em diversos aspectos, especialmente em algumas situações misteriosas, que viralizaram: do "sumiço" de uma mulher em uma câmera de vídeo no Ceará à apocalipse de luzes, relembre mistérios que repercutiram

Primeiro ano de vacinação contra a Covid-19, lamentáveis mortes de famosos e até uma perseguição policial em busca de serial killer. O ano de 2021 foi movimentado em diversos aspectos, especialmente no que tange o debate público. Algumas situações viralizaram entre as redes sociais por serem intrigantes: de praça assombrada a “apocalipse de luzes”, mistérios balançaram o ano que passou e O POVO separou alguns deles. Veja abaixo:

Retrospectiva mistérios de 2021: mulher “some” em vídeo

Em março, moradores de Iguatu, no Sul do Ceará, foram intrigados com o vídeo de câmera de segurança de uma mulher “sumindo” enquanto atravessa uma avenida. Nas imagens, ela passa em frente a uma caminhonete, em direção à parte inferior do vídeo, e depois some. No momento, chovia bastante no local. O vídeo viralizou, rendendo questionamentos de internautas, mas pouco depois foi resolvido.

Gilmar Freire, técnico responsável pela câmera, explicou ao G1, à época, que havia um acúmulo de água sobre a lente, provocando um “ângulo de incidência”. Isto é, a mulher não sumiu de verdade do local, mas sua silhuete ficou, no enquadramento da câmera, escondida por uma gota d’água. Clique aqui para assistir ao vídeo ou reproduza o player abaixo:



Retrospectiva mistérios de 2021: moto mexendo sozinha

Uma moto foi filmada andando sozinha em um estacionamento de Londrina, no Paraná, em 28 de agosto. É possível assistir ao veículo estacionado e, segundos depois, se mexendo e caindo de lado no chão. A luz do estacionamento é acionada devido ao sensor de movimento. Clique aqui para assistir ao vídeo ou reproduza o player abaixo.



Ao cair, a moto ainda danificou um carro que estava estacionado, gerando um prejuízo de R$ 1,9 mil ao proprietário, o motociclista Darcy Furquim. Ele checou as imagens da câmera de segurança do local após sair de casa para passear com o cachorro e ver sua moto no chão. “É uma situação que foge da normalidade, mas não é uma situação que é um fantasma, um espírito, acredito. Deve ter sido uma pane”, comentou.

Retrospectiva mistérios de 2021: “apocalipse de luzes”

No dia 7 de setembro, um terremoto atingiu o México. Durante o evento, foram observados flashes de luzes no céu. As luzes chegavam a iluminar prédios e foram consideradas por internautas, de maneira lúdica, como sinais de um possível apocalipse.

Não há muito consenso científico quanto à causa dos flashes, que podem acontecer durante terremotos. Uma hipótese aponta que há atividade elétrica causada pela fricção entre rochas. Esse fenômeno é documentado desde os anos 1600, segundo um comunicado da Associação Sismológica dos Estados Unidos. Clique aqui para assistir ao vídeo das luzes no céu do México ou reproduza o player abaixo.



Retrospectiva mistérios de 2021: coleira misteriosamente retirada

O circuito interno de uma casa nos Estados Unidos flagrou o momento em que a coleira de um cachorro abriu misteriosamente, fato que assustou o animal que estava preso. A filmagem viralizou no final de outubro, e internautas levantaram teorias sobre ocorrido. A tutora do animal, por sua vez, acredita que se trata de atividade paranormal.



As imagens mostram dois cachorros latindo enquanto estavam presos numa espécie de gaiola na sala da residência. Eles latem por alguns segundos e logo depois ficam calados. Momentos depois o cachorro de cor preta se assusta com algo, vai para o fundo da gaiola e a coleira cai no chão. Não há nenhuma pessoa que aparece no vídeo. O outro cão não se assustou.

Além do possível fato paranormal, os internautas também comentaram o fato de os animais estarem presos em um local pequeno, sem – provavelmente – água e comida. Clique aqui para assistir ao vídeo ou reproduza o player abaixo.



Retrospectiva mistérios de 2021: parquinho assombrado

Uma praça na cidade de Olímpia, interior de São Paulo, se tornou cenário de teorias. De brinquedos se mexendo sozinhos a vultos de uma mulher misteriosa, o local atraiu atenção dos moradores e dos internautas. Vereador da cidade, João Paulo Morelli (PSD) chegou a publicar um vídeo de um gira-gira e dois balanços se mexendo sozinhos. Clique aqui para assistir ou reproduza o player abaixo.



Garantindo que não se trata de uma montagem, o parlamentar assegurou ao portal G1 que no momento da gravação do vídeo em questão não estava ventando e que não tinha ninguém por perto. “Alguns policiais também gravaram os brinquedos se movendo sozinho. Já presenciei crianças chorando e dizendo que não queriam vir mais no parquinho porque viram o vulto de uma mulher”, disse ele.



