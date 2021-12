Homem fica preso pela calça ao tentar roubar casa e foge de cueca no Espírito Santo

Um homem não identificado pela Polícia foi flagrado, na noite dessa sexta-feira, 17, pendurado pelas calças nas grades de um portão, ao tentar fugir de uma residência em Cariacica, no Espírito Santo.

Ao tentar entrar em uma residência da região por volta das 23 horas, o homem ficou com a calça presa no portão, segundo apuração do portal Metrópoles. No mesmo momento, o cachorro da casa começou a latir. Com o barulho, os vizinhos gritavam “pega ladrão” e filmavam, enquanto o homem se debatia até se livrar da calça, conseguir se soltar e fugir de cueca pelas ruas do bairro.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas o invasor não foi encontrado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Homem embriagado avança com carro contra bloqueio no Palácio do Jaburu

Presos fazem 'live' e reclamam de superlotação na cadeia de Sarandi (PR)

"Saudade de quando preto era escravo": garoto é vítima de racismo por colegas de escola em BH

Mulher morre após fazer hidrolipo no Rio; família da vítima alega que médico tentou fugir

Tags